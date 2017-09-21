 Çatıyı kurdu – Fotomaç – 21 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çatıyı kurdu

    Çatıyı kurdu

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, sakatlanan Dirar’ın yokluğunda Beşiktaş karşısında Giuliano’yu sağ kanada çekmeye karar verdi. Forvet arkasına Alper Potuk yerleşecek. Valbuena yine solda. Forvette ise Janssen banko

    Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Zirve yarışında ezeli rakiplerinin 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen teknik direktör Aykut Kocaman zorlu maça 2 gün kala hücum hattını büyük ölçüde belirledi.

    Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Dirar'ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. BREZİLYALI yıldız bir sürpriz olmazsa cumartesi günü sağ kanatta yer alacak. Forvet arkasına ise sakatlığı geçen Alper Potuk yerleşecek. Potuk, Alanya maçında sonradan oyuna dahil olurken, 4. golü hazırlamıştı.

    SAVUNMA BELiRSİZ

    Valbuena yine sol kanatta, Vincent Janssen ise forvette yer alacak. Ön liberoda Josef, Ozan Tufan ve Mehmet Topal'dan ikisini tercih etmesi beklenen Aykut Kocaman en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Defans hattı Skrtel'in durumuna göre şekillenecek.

    Skrtel'de umut ışığı
    Kasığındaki ağrılar nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Slovak oyuncu kendisini bir süre denedikten sonra takımda ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. Doktorların, Skrtel'in derbide oynaması için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında... Son karar yarın akşam verilecek.

    Pas ve pres çalıştılar
    Derbi hazırlıkları sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak önce pas ve pres ardında da basına kapalı olarak taktik çalışmaları yaptı. Dirar'ın Beşiktaş'a karşı oynayamayacağı kesinleşti. Mehmet Topal idmanın tamamında takımla çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.

    Mehmet Topal için 3 seçenek
    Sakatlığı düzelen Mehmet Topal'ın dönüşü Aykut Kocaman'ı zorlayacak. cak. Tecrübeli isim için 3 seçenek var: İlki orta sahada Josefi'n yanına monte edilmesi. Bu takdirde Ozan kulübeye dönecek. 2. olasılık Skrtel yetişmezse stoperde Neto'nun yanında kullanılması. Bu durumda Roman yedek soyunacak. Son şıkta ise Topal yedek oturacak.

    1. 21 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çatıyı kurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.