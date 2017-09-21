Çatıyı kurdu
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, sakatlanan Dirar’ın yokluğunda Beşiktaş karşısında Giuliano’yu sağ kanada çekmeye karar verdi. Forvet arkasına Alper Potuk yerleşecek. Valbuena yine solda. Forvette ise Janssen banko
Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Zirve yarışında ezeli rakiplerinin 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen teknik direktör Aykut Kocaman zorlu maça 2 gün kala hücum hattını büyük ölçüde belirledi.
Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Dirar'ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. BREZİLYALI yıldız bir sürpriz olmazsa cumartesi günü sağ kanatta yer alacak. Forvet arkasına ise sakatlığı geçen Alper Potuk yerleşecek. Potuk, Alanya maçında sonradan oyuna dahil olurken, 4. golü hazırlamıştı.
SAVUNMA BELiRSİZ
Valbuena yine sol kanatta, Vincent Janssen ise forvette yer alacak. Ön liberoda Josef, Ozan Tufan ve Mehmet Topal'dan ikisini tercih etmesi beklenen Aykut Kocaman en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Defans hattı Skrtel'in durumuna göre şekillenecek.
Skrtel'de umut ışığı
Kasığındaki ağrılar nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Slovak oyuncu kendisini bir süre denedikten sonra takımda ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. Doktorların, Skrtel'in derbide oynaması için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında... Son karar yarın akşam verilecek.
Pas ve pres çalıştılar
Derbi hazırlıkları sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak önce pas ve pres ardında da basına kapalı olarak taktik çalışmaları yaptı. Dirar'ın Beşiktaş'a karşı oynayamayacağı kesinleşti. Mehmet Topal idmanın tamamında takımla çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.
Mehmet Topal için 3 seçenek
Sakatlığı düzelen Mehmet Topal'ın dönüşü Aykut Kocaman'ı zorlayacak. cak. Tecrübeli isim için 3 seçenek var: İlki orta sahada Josefi'n yanına monte edilmesi. Bu takdirde Ozan kulübeye dönecek. 2. olasılık Skrtel yetişmezse stoperde Neto'nun yanında kullanılması. Bu durumda Roman yedek soyunacak. Son şıkta ise Topal yedek oturacak.
- 21 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:23
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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