Çatıyı kurdu

Beşiktaş derbisine mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Zirve yarışında ezeli rakiplerinin 5 puan gerisinde kalan ve derbiyi her zamankinden fazla önemseyen teknik direktör Aykut Kocaman zorlu maça 2 gün kala hücum hattını büyük ölçüde belirledi.

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Dirar'ın yokluğunda bu boşluğu Giuliano ile doldurmaya hazırlanıyor. BREZİLYALI yıldız bir sürpriz olmazsa cumartesi günü sağ kanatta yer alacak. Forvet arkasına ise sakatlığı geçen Alper Potuk yerleşecek. Potuk, Alanya maçında sonradan oyuna dahil olurken, 4. golü hazırlamıştı.

SAVUNMA BELiRSİZ

Valbuena yine sol kanatta, Vincent Janssen ise forvette yer alacak. Ön liberoda Josef, Ozan Tufan ve Mehmet Topal'dan ikisini tercih etmesi beklenen Aykut Kocaman en büyük sıkıntıyı savunmada yaşıyor. Defans hattı Skrtel'in durumuna göre şekillenecek.

Skrtel'de umut ışığı

Kasığındaki ağrılar nedeniyle Alanya maçında forma giyemeyen Martin Skrtel dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Slovak oyuncu kendisini bir süre denedikten sonra takımda ayrı olarak çalışmasını sürdürdü. Doktorların, Skrtel'in derbide oynaması için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında... Son karar yarın akşam verilecek.

Pas ve pres çalıştılar

Derbi hazırlıkları sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak önce pas ve pres ardında da basına kapalı olarak taktik çalışmaları yaptı. Dirar'ın Beşiktaş'a karşı oynayamayacağı kesinleşti. Mehmet Topal idmanın tamamında takımla çalıştı. Van Persie ise tedavi oldu.

Mehmet Topal için 3 seçenek

Sakatlığı düzelen Mehmet Topal'ın dönüşü Aykut Kocaman'ı zorlayacak. cak. Tecrübeli isim için 3 seçenek var: İlki orta sahada Josefi'n yanına monte edilmesi. Bu takdirde Ozan kulübeye dönecek. 2. olasılık Skrtel yetişmezse stoperde Neto'nun yanında kullanılması. Bu durumda Roman yedek soyunacak. Son şıkta ise Topal yedek oturacak.