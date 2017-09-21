Ali Koç, başkanlık için istifa etti

Ali Koç , 2018 yılında yapılması planlanan Fenerbahçe seçimlerinde aday olduğunu bir kez daha açıkladı. 1907 Fenerbahçe Derneği 'nin 25. yıl kutlamaları balosunda konuşma yapan Koç, seçim hazırlıkları için 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanlığı görevini bıraktığını söyledi.1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşunun 25'inci yılı İstanbul Four Seasons Otel'de kutlandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kutlamada spor, sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.Gecede kürsüye çıkan Ali Koç, 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirterek, "Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu oluyor. 13 yıldır gururla sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul hazırlıklarının daha şeffaf, sağlıklı ve etik bir şekilde ilerleyebilmesi, 1907 Fenerbahçe Derneğinin hiçbir şekilde Fenerbahçe siyasetine karışmaması için bunun doğru olduğunu düşünüp, izninizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un konuşmasını alkışlayan üyeler, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye tezahürat yaptı.

"Fenerbahçe umuttur. Umuyorum ki futbol takımımız en kısa sürede toparlanacaktır. Bu hafta Beşiktaş derbisinde bir sıçrama yapacağız. Şampiyonluk denkleminin en önemli unsurlarından biri tribün desteğidir. Bu desteği sezon sonuna kadar vereceğiz. Güzel günler bizi bekliyor

"BİZİM STADIMIZDA EL EMEĞİ, ALIN TERİ VAR"



O yıllarda başkanımız Aziz Yıldırım müthiş bir cesaretle, maçlarımızı oynamaya devam ederken stat inşaatını yaptırdı. Bizim stadımızda el emeği, alın teri var. Bu nedenle en güzel stat bizimkisi, bu nedenle diğer statlardan farklı. Bugün geldiğimiz noktada, bizim dışımızda sadece Beşiktaş kendi stadını yaptı.



"AZİZ YILDIRIM'A SAĞLADIĞI OLANAKLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER EDERİZ"

1907 Fenerbahçe derneğinin tüm mal varlığı Fenerbahçe'ye aittir. 1907 kültürü, karşılık beklemeden kulübüne hizmet etme kültürüdür. Aziz Yıldırım bu yolculukta bizlerle eşlik etti. Başkanımız ve ekibine projelerimize olanak sağladıkları için teşekkür ederiz.