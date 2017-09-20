 Volkan Demirel'e şok! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'e şok!

    <a href="/index/volkan-demirel?id=59787816-e8f6-4bd2-9b53-f7812996966a" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a>'e şok!

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ’e cep telefonu fırlatan sanık ilk duruşmada ifade vererek, “Telefonu Volkan’ı hedef alıp atmadım. Pişmanım” dedi. Mahkeme sanığın seyirden men cezasını kaldırırken, duruşmaya mazeretsiz olarak katılmayan hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

    23 Nisan 2017'de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli futbolcu 'e kale arkasından telefon fırlatan sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi ve avukatı katılmadı. Sanık Aliasker V. ise avukatıyla birlikte salonda hazır bulundu.

    Kimlik tespitinde kuaförlük yaptığını belirten sanık Aliasker V., savunmasında derbiye yeğenleriyle birlikte gittiğini ve kale arkasında bulunduğu söyledi. Tel örgülerle arasında 3-4 metre mesafe olduğunu kaydeden sanık, "Bu esnada yeğenimin oyun için bulundurduğu ve benim yanımda bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattım. Telefonun 'e isabet ettiğini görmedim. Pazartesi günü işyerimde öğrendim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

    Soruşturma aşamasında alınan ilk ifadesinde, "Volkan Demirel'in tribünlere yönelik hareketlerinden dolayı galeyana kapılıp telefonu fırlattım" dediğini ancak durumun böyle olmadığını kaydeden sanık, "Ben telefonu Volkan'a fırlatmadım, hedef gözetmedim" şeklinde konuştu.

    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunu ve seyirden men tedbirini kaldırdı. Duruşma günü kendisine tebliğ edilen ancak mazeretsiz olarak duruşmaya katılmayan Volkan Demirel hakkında zorla getirme kararı çıkaran mahkeme, duruşma ileri bir tarihe bıraktı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'e şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.