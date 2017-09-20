Valbuena: ''Milli Takım hakkım''
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ülkesi Fransa'da da çok konuşulan Valbuena, yeniden milli takımda oynamak istediğini söyledi. Fransa basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, "Milli takımda şu an oynayan oyuncularla aramda ışık yılı kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Niye çağrılmadığımı ben de bilmiyorum. Kulübümde mutluyum ve şu aşamada benim için önemli olan da bu zaten" dedi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:22
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Yanal: Doğru yoldayız
Toplam 17
Yorum
Firtina Gecen seneden beri hangi dogru yoldasin ersun yalan usagim
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 25
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BİR LİDERİN '' Kİ HOCA LİDER KONUMUNDADIR''ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ OLAMAZ:EĞER LİDERİN ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ VARSA LİDER, LİDER DEĞİLDİR.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 25
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR BİR LİDERİN '' Kİ HOCA LİDER KONUMUNDADIR''ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ OLAMAZ:EĞER LİDERİN ÇALIŞANI İLE PROBLEMİ VARSA LİDER, LİDER DEĞİLDİR.
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