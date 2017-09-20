 Valbuena: ''Milli Takım hakkım'' – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Valbuena: ''Milli Takım hakkım''

    Valbuena: ''Milli Takım hakkım''

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ülkesi Fransa'da da çok konuşulan Valbuena, yeniden milli takımda oynamak istediğini söyledi. Fransa basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, "Milli takımda şu an oynayan oyuncularla aramda ışık yılı kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Niye çağrılmadığımı ben de bilmiyorum. Kulübümde mutluyum ve şu aşamada benim için önemli olan da bu zaten" dedi.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:22
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