Son söz TFF'nin

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas konusunda dün yeni gelişmeler yaşandı. FIFA, 18 yaşına basmadığı halde profesyonel lisans çıkartılmak istenen futbolcu için Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu kabul ederken, top artık TFF'ye geldi. TFF, ulusal lisans sistemine göre yeni sezon kadrolarını takımlardan 10 Eylül'e kadar vermelerini istemiş, sarı-lacivertli kulüp de tam gününde bunu teslim etmişti. Eljif Elmas ise adı listede yer almadığı için sezonun 2. yarısına kadar forma giyemeyecekti.

AKHİSAR MAÇINDA OYNAYABİLİR!

Ancak FIFA'dan gelen onayın ardından oyuncuyu ligde oynatmak için harekete geçecek olan yönetimin, federasyona "Biz FIFA'ya başvurumuzu zamanında yaptık. Ancak karar geç çıktı. Bu bizim suçumuz değil. Eljif'i bu dönemde de oynatmamıza izin verin. Bir futbolcuyu listeden çıkarıp Eljif'i yazmak istiyoruz" başvurusu yapacağı bildirildi. Birkaç gün içinde gerekli yazışmaları yapacak olan yönetim olumlu karar çıkması halinde genç orta sahayı ligin 7. haftasındaki Akhisar maçı kadrosuna alabilecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın mutlaka kullanmak istediği Eljif, ilk sınavını Cagliari ile oynanan hazırlık maçında vermişti. Yaşının çok üzerinde bir deneyime sahip olan 17 yaşındaki futbolcu; öz güveni, fizik gücü ve pasları ile dikkat çekmişti.

O İSİM VAN PERSİE

TFF'nin Eljif Elmas'ın oynamasına izin vermesi durumunda kadrodan bir yabancıyı çıkarmak zorunda olan yönetimin o ismi de belirlediği bildirildi. Buna göre sarı- lacivertlilerin, sakatlığı nedeniyle takıma hiç faydalı olamayan Robin van Persie'yi listeden çıkarmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Persie'nin devre arasında Feyenoord'a transfer olacağı da zaman zaman Avrupa basınında yazılıyor.

Emre BOL