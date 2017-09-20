‘Sag’lamcı Kocaman
Sarı-lacivertli hoca, Dirar’ın yokluğunda derbide üç alternatif üzerinde duruyor. ‘Sağda Şener-İsla’ da seçenekler arasında
Derbide kalede kimin başlayacağı da sarı lacivertli gündemin ilk maddeleri arasında. Alanya'da ilk 11'de başlayan Kameni ile derbi maçlardaki yüksek tecrübesi ile ön plana çıkan Volkan Demirel arasında tercihte zorlanan Kocaman'ın ne karar vereceği merak konusu.
Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Nabil Dirar, derbide forma giyemeyecek. Aykut Kocaman, Faslı kanat oyuncusunun yokluğunda alternatifler üzerine çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın aklındaki ilk alternatif o bölgede Aatif'a görev vermek.
Alper Potuk'la başlamak da seçenekler dahilinde. Kocaman'ın derbideki sağ kanat opsiyonlarından biri de Beşiktaş'ın ataklarına karşı işi sağlama alıp, İsla-Şener ikilisini önlü arkalı görevlendirmek. Aykut Kocaman'ın son kararını hafta içi yapılacak antrenmanlardaki performanslara göre vereceği öğrenildi.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:29
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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