‘Sag’lamcı Kocaman

Derbide kalede kimin başlayacağı da sarı lacivertli gündemin ilk maddeleri arasında. Alanya'da ilk 11'de başlayan Kameni ile derbi maçlardaki yüksek tecrübesi ile ön plana çıkan Volkan Demirel arasında tercihte zorlanan Kocaman'ın ne karar vereceği merak konusu.



Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen Nabil Dirar, derbide forma giyemeyecek. Aykut Kocaman, Faslı kanat oyuncusunun yokluğunda alternatifler üzerine çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın aklındaki ilk alternatif o bölgede Aatif'a görev vermek.

Alper Potuk'la başlamak da seçenekler dahilinde. Kocaman'ın derbideki sağ kanat opsiyonlarından biri de Beşiktaş'ın ataklarına karşı işi sağlama alıp, İsla-Şener ikilisini önlü arkalı görevlendirmek. Aykut Kocaman'ın son kararını hafta içi yapılacak antrenmanlardaki performanslara göre vereceği öğrenildi.