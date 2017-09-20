Milli Takım hakkım

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla ülkesi Fransa'da da çok konuşulan Valbuena, yeniden milli takımda oynamak istediğini söyledi. Fransa basınına açıklamalarda bulunan tecrübeli yıldız, "Milli takımda şu an oynayan oyuncularla aramda ışık yılı kadar fark olduğunu düşünmüyorum. Niye çağrılmadığımı ben de bilmiyorum. Kulübümde mutluyum ve şu aşamada benim için önemli olan da bu zaten" dedi.