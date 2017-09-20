 Lucas Lima açıklaması – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    açıklaması

    <a href="/index/lucas-lima?id=d40a0504-3a7e-413f-ba40-e3b5aecce67a" class="" rel="tag">Lucas Lima</a> açıklaması

    Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden 'nın menajeri önemli açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe'nin bir türlü transferini gerçekleştiremediği 'nın menajeri Riccardo Badia İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Lima'nın İtalya'da top oynamak istediğini açıklayan Badia, F.Bahçe'nin rekor teklifini de açıkladı.

    'nın menajeri Badia; "Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euro'luk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti" dedi.

    Inter'in yakından takip ettiğini belirten Badia, "Lucas'ı Inter de takip ediyor. Roma, Manchester Unitede ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Seria A'ya hazır hissediyor" diye konuştu.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:07
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