Lucas Lima açıklaması
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Lucas Lima'nın menajeri önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin bir türlü transferini gerçekleştiremediği Lucas Lima'nın menajeri Riccardo Badia İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Lima'nın İtalya'da top oynamak istediğini açıklayan Badia, F.Bahçe'nin rekor teklifini de açıkladı.
Lucas Lima'nın menajeri Badia; "Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euro'luk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti" dedi.
Inter'in yakından takip ettiğini belirten Badia, "Lucas'ı Inter de takip ediyor. Roma, Manchester Unitede ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Seria A'ya hazır hissediyor" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:07
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Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) 124 maçta toplam 65 gol/asist yapan bi forvet için 20 milyon az. hannoverde oynasa 40 milyon ? Cenk teknik-oyun-kapasite olarak fazla eder..
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Şampiyonlar Ligi'nden Vodafone Park hatırlatması
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 İNŞALLAH 40-50 YIL BOYUNCA BU GÜZELİM STADYUMDA YENİLĞİ YAŞAMAZ ŞANLI BEŞİKTAŞIMIZ
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 11
Yorum
carsı42 Beşiktaşlıların dikkatine; Renklilerin yorumunu begenmeme için bile oy kullanmayın,o bile bi sıfata koymak demektir.
Lucas Lima açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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