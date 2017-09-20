Kocaman oyuncuları uyardı
Farklı kazanılan Alanya maçında oynanan futbolun derbiyi kazanmaya yetmeyeceğini söyleyen sarı-lacivertli hoca, videolu toplantıda hataları tek tek gösterdi, “Ceza sahası çevresinde çok dikkatli olmamız gerekir” dedi.
Fenerbahçe, cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş derbisini "yükseliş" maçı olarak görüyor. İşi sıkı tutan Aykut Kocaman, Alanya karşısındaki hatalarını futbolcularına aktararak dev maçın mesaisini başlattı. 4-1'lik skorun kimseyi aldatmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, yaptığı videolu analizde nerelerde yanlış yaptıklarını anlattı.
Orta sahada yüksek pres yapmaları gerektiğini ancak bu konuda eksik kaldıklarını belirten Kocaman, "Presi eksik yaptık ve bu bize kale sahamızın önünde tehlike olarak döndü. Alanyaspor bunlardan sadece birinde golü bulabildi. Ancak unutmayın, Beşiktaş bu kadar cömert davranmaz" dedi. Ceza sahası içindeki son toplara da dikkat çeken Kocaman, "Uyanık ve dikkatli olmalıyız.
Bir anlık konsantrasyon eksikliği bile bize çok pahalıya patlayabilir. Son topa hep bizim vurmamız lazım. Yeterince yardımlaşma yapabilirsek, rakibe son vuruş fırsatını vermeyiz" uyarısında bulundu.
Emre BOL
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:08
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Planı tutmadı
Toplam 1
Yorum
z4554 iyi başlamıştı, keyif aldık ama kısa sürdü, tüm sezon olsaydı unutmayacaktık, gittiği yerlerde lojistik tamdı, o magazine saplandı.
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Flaş iddia: Rodallega ile problemi var!
Toplam 21
Yorum
Trabzonlu BU ersun yanat anormal castilio Yu niye sokmu oyuna Adam yatara gibi
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 4
Yorum
besiktasa bes kimse merak etmesin besiktasa bes atacak, fb takimi bu kabiliyete sahip sadece uyuma ihtiyac var taktik de sorun yok
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