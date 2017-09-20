 Jeremain Lens’e de ‘Dolarlı’ tepki – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Jeremain Lens’e de ‘Dolarlı’ tepki

    Jeremain Lens’e de ‘Dolarlı’ tepki

    Geçen sezonki derbide Gökhan Gönül'e sahte dolarlarla tepki veren Fenerbahçe taraftarının benzer bir tepkiyi Jeremain Lens'e de hazırladığı bildirildi. Sarılacivertli tribünlerin Lens sahaya çıktığı anda ekstra tepki vereceği gelen bilgiler arasında.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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