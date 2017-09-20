F.Bahçe'nin teklifini açıkladı
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini meşgul eden Lucas Lima'nın menajeri önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin bir türlü transferini gerçekleştiremediği Lucas Lima'nın menajeri Riccardo Badia İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Lima'nın İtalya'da top oynamak istediğini açıklayan Badia, F.Bahçe'nin rekor teklifini de açıkladı.
Lucas Lima'nın menajeri Badia; "Lucas'ın sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Birkaç yıldır Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip ediyor. Crystal Palace 15, Fenerbahçe ise 20 milyon euro'luk tekliflerde bulundu ancak garip bir şekilde Santos bunları reddetti" dedi.
Inter'in yakından takip ettiğini belirten Badia, "Lucas'ı Inter de takip ediyor. Roma, Manchester Unitede ve Barcelona'nın da ilgisi var. Ancak oyuncum kendisini daha çok Seria A'ya hazır hissediyor" diye konuştu.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:12
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 3
Yorum
sevmem senin yaşın kadar ben futbol izlemişimdir zidane ı kaç kere maçını izledin ben hiçbir maçını kaçırmazdım madridin ona göre yorum yap bence
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O forma geri döndü!
Toplam 14
Yorum
z4554 Nike yüksek duyarlılıla alanının lideri olduğunu göstermiş. Yerel konularda nuans titreşimleri vurgulamak ciddi konu.
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Avrupa'nın en yaşlı Ligi: Süper Lig!
Toplam 1
Yorum
rezalet en yaşlısı da başakşehir 3 büyükler de cabası.katara gitmek istemeyip emekli ikramiyesi isteyen futbolculara duyurulur yöneticiler sağolsun
F.Bahçe'nin teklifini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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