F.Bahçe'de derbi hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleşti.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve bugün de antrenmana çıkmayan Nabil Dirar'ın Beşiktaş derbisinde kesin olarak forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisi süren Dirar'ın 7. haftadaki Akhisar Belediyespor maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Topal ise dün olduğu gibi bugün de takımla çalıştı.

Robin van Persie ise sakatlığından dolayı antrenmana katılmadı ve tedavisine devam edildi.

Teknik direktör Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli futbolcular antrenmanın basın mensuplarına açık bölümünde 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların taktik çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.