 Dick Advocaat ön aday kadroyu belirledi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Dick Advocaat ön aday kadroyu belirledi

    Dick Advocaat ön aday kadroyu belirledi

    Hollanda Milli Takımı'nın hocası Dick Advocaat, Belarus ve İsveç maçlarının ön aday kadrosunu belirledi. Vincent Janssen'i kadroya dahil eden Advocaat, bir de büyük sürpriz yapıp sakat olan Van Persie'yi de 35 kişilik listeye dahil etti.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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