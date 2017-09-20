Derbinin çilingiri Janssen

Beşiktaş karşısında Janssen,Valbuena ve beklerin performansı çok önemli. Bu derbi 3 ihtimalli, ama seyirci faktörü ve kazanma ihtiyacı Fener'i 1 adım öne çıkarıyor

Derbi öncesi iki takımın ligdeki sıralamasına ve aradaki puan farkına bakacak olursak Kadıköy'den beraberlikle ayrılmak Beşiktaş'ın işine yarayacak bir sonuç gibi duruyor. Eğer maç berabere biterse Beşiktaş hem aradaki puan farkını korumuş olacak hem de Leipzig öncesi yara almamış olacak. Dolayısıyla hafta sonu Kadıköy'de nasıl bir maç izleyeceğimizin şifresi de bu cümlelerden geçiyor.



ŞENOL GÜNEŞ DERBİDE TERCİH YAPACAK

Şenol hoca ya geçen seneki gibi "Bu maçta bana beraberlik yeter" düşüncesiyle maça çıkacak, ya da "Hazır 5 puan öndeyken Fenerbahçe'ye bir darbe de ben vurayım. bu maçı kazanıp Fenerbahçe'yi saf dışı ırakayım" düşüncesinde olacak.



KOCAMAN 3 PUANI DÜŞÜNECEK

Aykut hocanın tercih şansı yok. Sahaya mutlak ve mutlak kazanmak için çıkacak. Tribünlerde 52 bin kişinin olacağını düşünürsek böyle bir atmosferde aksini düşünmek zaten olmaz. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenebilir mi? Açıkçası bu da çok kolay değil.



ALANYA MAÇINDA İYİ SİNYALLER GELDİ

Cumartesi günü Fenerbahçeli oyuncuların maksimuma yakın bir kapasite ile oynamaları şart. Son Alanyaspor maçında bizlere çok iyi sinyal verdiler. Dolayısıyla bu maçta daha fazlasını yapmaları gerekecek. Fenerbahçe'de Janssen çok önemli bir faktör. Her şeyi değiştirdi.



JANSSEN HÜCUMDA SINIF ATLATTI

janssen'in mücadelesi ve topu saklaması takıma sınıf atlattırdı. Bir diğer önemli isim de Valbuena olacaktır. Eğer Adriano oynayamazsa karşısında Necip'i bulacak Valbuena Fener'e maçı kazandıracak isim olur. Aykut hocanın sıkıntısı Dirar'ın sakatlanması oldu.



BEKLERİN PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ

Alper sakatlıktan yeni çıktı. Giuliano, Caner'in temposuna ne kadar ayak uydurur bilinmez. Bekler de önemli. Özellikle Hasan Ali'nin Quaresma önündeki performansı maça etki eder. 3 ihtimalli maç. Ama saha avantajı ve kazanma ihtiyacı Fener'i 1 adım öne çıkarıyor.



İlker Yağcıoğlu/Takvim