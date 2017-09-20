Derbinin çilingiri Janssen
Beşiktaş karşısında Janssen,Valbuena ve beklerin performansı çok önemli. Bu derbi 3 ihtimalli, ama seyirci faktörü ve kazanma ihtiyacı Fener'i 1 adım öne çıkarıyor
ŞENOL GÜNEŞ DERBİDE TERCİH YAPACAK
Şenol hoca ya geçen seneki gibi "Bu maçta bana beraberlik yeter" düşüncesiyle maça çıkacak, ya da "Hazır 5 puan öndeyken Fenerbahçe'ye bir darbe de ben vurayım. bu maçı kazanıp Fenerbahçe'yi saf dışı ırakayım" düşüncesinde olacak.
KOCAMAN 3 PUANI DÜŞÜNECEK
Aykut hocanın tercih şansı yok. Sahaya mutlak ve mutlak kazanmak için çıkacak. Tribünlerde 52 bin kişinin olacağını düşünürsek böyle bir atmosferde aksini düşünmek zaten olmaz. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenebilir mi? Açıkçası bu da çok kolay değil.
ALANYA MAÇINDA İYİ SİNYALLER GELDİ
Cumartesi günü Fenerbahçeli oyuncuların maksimuma yakın bir kapasite ile oynamaları şart. Son Alanyaspor maçında bizlere çok iyi sinyal verdiler. Dolayısıyla bu maçta daha fazlasını yapmaları gerekecek. Fenerbahçe'de Janssen çok önemli bir faktör. Her şeyi değiştirdi.
JANSSEN HÜCUMDA SINIF ATLATTI
janssen'in mücadelesi ve topu saklaması takıma sınıf atlattırdı. Bir diğer önemli isim de Valbuena olacaktır. Eğer Adriano oynayamazsa karşısında Necip'i bulacak Valbuena Fener'e maçı kazandıracak isim olur. Aykut hocanın sıkıntısı Dirar'ın sakatlanması oldu.
BEKLERİN PERFORMANSI ÇOK ÖNEMLİ
Alper sakatlıktan yeni çıktı. Giuliano, Caner'in temposuna ne kadar ayak uydurur bilinmez. Bekler de önemli. Özellikle Hasan Ali'nin Quaresma önündeki performansı maça etki eder. 3 ihtimalli maç. Ama saha avantajı ve kazanma ihtiyacı Fener'i 1 adım öne çıkarıyor.
İlker Yağcıoğlu/Takvim
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:03
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 3
Yorum
beşiktaş beşiktaşlıyım bu maç beşiktaş için zor olacak çünkü önünde şampiyonlar ligi maçı var aynı zamanda sonuçta derbi maçı
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Tosun Paşa’ya 20 milyon euro
Toplam 4
Yorum
catlı 25 m euro verseler yeri dolmaz bence kesinlikle satılmamalı
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Yeni transfer Caner
Toplam 3
Yorum
HCK / BJK SEVGİLİ CANER ARTIK SEN BEŞİKTAŞ'LISIN VE SENİ SEVİYORUZ. ÇIK KARTAL GİBİ FAYDALI OL. VEFASIZLARIN ART NİYETLERİN TAHRİK VE OYUNUNA GELME...
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