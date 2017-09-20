Derbide oynayabilir!
Fenerbahçe'de derbiye 3 gün kala Skrtel seferberliği yaşanıyor.
Sağlık ekibinin Skrtel ile ilgili teknik heyete oynayabilir raporu verdiği ve tecrübeli oyuncunun cumartesi günü sahada olabileceği öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mehmet Topal da takımla birlikte çalışıyor. Robin Van Persie ve Nabil Dirar dışında derbi kadrosunda eksik gözükmüyor.
Dirar'ın yokluğunda Teknik Direktör Aykut Kocaman, Alper Potuk ve Aatıf arasında tercih yapacak.
Kocaman'ın Skrtel ve Dirar'ın yerine tercih edeceği isim dışında Alanyaspor maçının 11'ini bozması beklenmiyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:20
-
Deschamps isyanı
Toplam 6
Yorum
Aslan SEN GOLLERINI ATMAYA DEVAM ET DESCHAMPS FARK ETMESEDE BIZIM SIRIN KUSLAR FARK EDIYOR
-
Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 9
Yorum
2017 vdemirele mutlak bir operasyon yapma yılı..yoksa hücrelere yayılacak..dikkatt kriz büyük.
-
Güneş, deplasmanda kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FENERİ BU HALİYLE YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM BENCE.. NORMALDE EN AZ 3-0 YENMEMİZ LAZIM...
Derbide oynayabilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.