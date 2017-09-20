 Derbide oynayabilir! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Derbide oynayabilir!

    Derbide oynayabilir!

    'de derbiye 3 gün kala seferberliği yaşanıyor.

    Antrenmanının ilk bölümünde takımla çalışan Slovak Futbolcuya daha sonra özel program uygulandı.

    Sağlık ekibinin ile ilgili teknik heyete oynayabilir raporu verdiği ve tecrübeli oyuncunun cumartesi günü sahada olabileceği öğrenildi.

    Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mehmet Topal da takımla birlikte çalışıyor. Robin Van Persie ve Nabil Dirar dışında derbi kadrosunda eksik gözükmüyor.

    Dirar'ın yokluğunda Teknik Direktör Aykut Kocaman, Alper Potuk ve Aatıf arasında tercih yapacak.

    Kocaman'ın Skrtel ve Dirar'ın yerine tercih edeceği isim dışında Alanyaspor maçının 11'ini bozması beklenmiyor.
    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:20
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