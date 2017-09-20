Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe kalesini kimin koruyacağı merak konusu; Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi devralan Kameni mi yoksa bu sezon taraftarın büyük tepkisini çeken Volkan Demirel mi?
Bu soruların gündem olduğu ve derbiye sayılı günlerin kaldığı haftada Volkan Demirel'den sağ duyulu açıklamalar geldi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği performansla kaleyi Kameni'ye kaptıran tecrübeli kaleci, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede yedek kalmasına üzüldüğünü ancak takım kaptanı olarak sorumluluklarını da bildiğini dile getirdi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Maçta oynamak isterdim ancak yedek kaldığım için üzgünüm. Hem Kameni'ye hem de takım arkadaşlarıma kaptan olarak her zaman destek verdim, vermeye de devam edeceğim. Yedek kaldığım için de hatayı kendimde görüyorum. Sorumluluk bana ait" ifadelerini kullandı.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:51
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Deschamps isyanı
Toplam 6
Yorum
Aslan SEN GOLLERINI ATMAYA DEVAM ET DESCHAMPS FARK ETMESEDE BIZIM SIRIN KUSLAR FARK EDIYOR
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Derbi öncesi sağduyulu açıklama
Toplam 9
Yorum
2017 vdemirele mutlak bir operasyon yapma yılı..yoksa hücrelere yayılacak..dikkatt kriz büyük.
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Güneş, deplasmanda kazanamıyor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 FENERİ BU HALİYLE YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM BENCE.. NORMALDE EN AZ 3-0 YENMEMİZ LAZIM...
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