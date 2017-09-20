 Derbi öncesi sağduyulu açıklama – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Derbi öncesi sağduyulu açıklama

    Derbi öncesi sağduyulu açıklama

    Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde Fenerbahçe kalesini kimin koruyacağı merak konusu; Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi devralan Kameni mi yoksa bu sezon taraftarın büyük tepkisini çeken Volkan Demirel mi?

    Bu soruların gündem olduğu ve derbiye sayılı günlerin kaldığı haftada Volkan Demirel'den sağ duyulu açıklamalar geldi.

    Süper Lig'in ilk 4 haftasında gösterdiği performansla kaleyi Kameni'ye kaptıran tecrübeli kaleci, yakın çevresine yaptığı değerlendirmede yedek kalmasına üzüldüğünü ancak takım kaptanı olarak sorumluluklarını da bildiğini dile getirdi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Maçta oynamak isterdim ancak yedek kaldığım için üzgünüm. Hem Kameni'ye hem de takım arkadaşlarıma kaptan olarak her zaman destek verdim, vermeye de devam edeceğim. Yedek kaldığım için de hatayı kendimde görüyorum. Sorumluluk bana ait" ifadelerini kullandı.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:51
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