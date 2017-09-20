 Aykut Kocaman'ın derbi planı hazır! – Fotomaç – 20 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'ın derbi planı hazır!

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'ın derbi planı hazır!

    'de teknik direktör ; oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği Nabil ’ın yerine kimi oynatacağına karar vermeye çalışıyor.

    'de Nabil 'ın sakatlığı sebebiyle maçını kaçıracak olması sebebiyle teknik direktör , derbide takımı yeni bir anlayışla sahaya sürmeyi planlıyor...

    Tecrübeli hoca oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği 'ın yerine kimi oynatacağını ve yeni görev dağılımını hesaplıyor. oyun anlayışında zorunlu değişikliklere giderek hücumda yakalanan efektifliği sürdürmeyi planlıyor. Bu bölge için favori isim Alper olsa bile başarılı oyuncunun Dirar'dan farklı bir görevle de sahada olması bekleniyor.

    ANALİZLER HAZIR

    Teknik heyet hafta boyunca fiziksel çalışmaların yanı sıra oyunculara bol bol bilgi aktarımı yapacak. ile ilgili artı ve eksilerin yer aldığı çok geniş ve kapsamlı bir analiz hazırlayan teknik heyet derbide rakiplerini oyunculara ezberletecek. Ayrıca Alanyaspor maçının da raporu üzerine aktarımlarda bulunacak olan Kocaman ve ekibi Beşiktaş'ı tamamen durdurup üstünlük kurmanın planlarını yapıyor.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ın derbi planı hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.