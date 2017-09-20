Aykut Kocaman'ın derbi planı hazır!
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman; oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği Nabil Dirar’ın yerine kimi oynatacağına karar vermeye çalışıyor.
Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçını kaçıracak olması sebebiyle teknik direktör Aykut Kocaman, derbide takımı yeni bir anlayışla sahaya sürmeyi planlıyor...
Tecrübeli hoca oyun başlatma görevini verdiği, Isla ile farklı bir kanat kullanma anlayışı yüklediği Dirar'ın yerine kimi oynatacağını ve yeni görev dağılımını hesaplıyor. Aykut Kocaman oyun anlayışında zorunlu değişikliklere giderek hücumda yakalanan efektifliği sürdürmeyi planlıyor. Bu bölge için favori isim Alper olsa bile başarılı oyuncunun Dirar'dan farklı bir görevle de sahada olması bekleniyor.
ANALİZLER HAZIR
Teknik heyet hafta boyunca fiziksel çalışmaların yanı sıra oyunculara bol bol bilgi aktarımı yapacak. Beşiktaş ile ilgili artı ve eksilerin yer aldığı çok geniş ve kapsamlı bir analiz hazırlayan teknik heyet derbide rakiplerini oyunculara ezberletecek. Ayrıca Alanyaspor maçının da raporu üzerine aktarımlarda bulunacak olan Kocaman ve ekibi Beşiktaş'ı tamamen durdurup üstünlük kurmanın planlarını yapıyor.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:04
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
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