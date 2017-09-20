 Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim... – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...

    Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...

    'nin efsane isimlerinden , sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.

    taraftarının sevgilisi, efsane kaptanlardan Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Duygusal ifadelerin yer aldığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

    İşte Alex'in ifadeleri:

    Kadıköy'deki son golümü attım. Eğer son golüm olacağını bilseydim sevincimi çok daha yoğun yaşardım. Telleri aşıp taraftarın kollarının içine kendimi atardım. 5 sene geçti. Ama o stadın titretme gücünü hala iliklerime kadar hissediyorum. O forma üzerimdeyken koşup gol sevinci yaşamak tarifsizdi. Fenerbahçe taraftarlarına her zamanki teşekkürlerimle. Sizleri seviyorum!

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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