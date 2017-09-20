Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim...
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, efsane kaptanlardan Alex de Souza Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Duygusal ifadelerin yer aldığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
İşte Alex'in ifadeleri:
Kadıköy'deki son golümü attım. Eğer son golüm olacağını bilseydim sevincimi çok daha yoğun yaşardım. Telleri aşıp taraftarın kollarının içine kendimi atardım. 5 sene geçti. Ama o stadın titretme gücünü hala iliklerime kadar hissediyorum. O forma üzerimdeyken koşup gol sevinci yaşamak tarifsizdi. Fenerbahçe taraftarlarına her zamanki teşekkürlerimle. Sizleri seviyorum!
İşte Alex'in ifadeleri:
Kadıköy'deki son golümü attım. Eğer son golüm olacağını bilseydim sevincimi çok daha yoğun yaşardım. Telleri aşıp taraftarın kollarının içine kendimi atardım. 5 sene geçti. Ama o stadın titretme gücünü hala iliklerime kadar hissediyorum. O forma üzerimdeyken koşup gol sevinci yaşamak tarifsizdi. Fenerbahçe taraftarlarına her zamanki teşekkürlerimle. Sizleri seviyorum!
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Görüşmeler olumlu sonuçlandı''
Toplam 5
Yorum
xcvbn zidanın tek bacağı bir lige bedel yahu...
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''Doğru bir karar verdim''
Toplam 2
Yorum
ERCAN BENCE EN AZ 30 MİLYON ALINMALI YOKSA VERİLMEMELİ ÇÜNKÜ YABANCI SINIRLAMASI GELECEK VE CENK GİBİ FORVET BULMAK ÇOK ZOR.
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Revizyon kapıda
Toplam 6
Yorum
ATMACA60 KALECİ HAYATININ MAÇINI OYNAMIŞTI.
Alex'ten duygusal paylaşım: Bilseydim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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