4-1'e aldanma
Farklı kazanılan Alanya maçında oynanan futbolun derbiyi kazanmaya yetmeyeceğini söyleyen sarı-lacivertli hoca, videolu toplantıda hataları tek tek gösterdi, “Ceza sahası çevresinde çok dikkatli olmamız gerekir” dedi
Fenerbahçe, cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş derbisini "yükseliş" maçı olarak görüyor. İşi sıkı tutan Aykut Kocaman, Alanya karşısındaki hatalarını futbolcularına aktararak dev maçın mesaisini başlattı. 4-1'lik skorun kimseyi aldatmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, yaptığı videolu analizde nerelerde yanlış yaptıklarını anlattı.
Orta sahada yüksek pres yapmaları gerektiğini ancak bu konuda eksik kaldıklarını belirten Kocaman, "Presi eksik yaptık ve bu bize kale sahamızın önünde tehlike olarak döndü. Alanyaspor bunlardan sadece birinde golü bulabildi. Ancak unutmayın, Beşiktaş bu kadar cömert davranmaz" dedi. Ceza sahası içindeki son toplara da dikkat çeken Kocaman, "Uyanık ve dikkatli olmalıyız.
Bir anlık konsantrasyon eksikliği bile bize çok pahalıya patlayabilir. Son topa hep bizim vurmamız lazım. Yeterince yardımlaşma yapabilirsek, rakibe son vuruş fırsatını vermeyiz" uyarısında bulundu.
Emre BOL
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:37
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Igor Tudor'dan şaşırtan talep
Toplam 7
Yorum
Sezon sonu görek Daha ne yaptı ki zam istiyor kimse başarısız olunca ücretimi düşürün demiyor kusura bakmasın daha üst düzey teknik adam değil
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Skrtel'den kötü haber
Toplam 2
Yorum
tarafsız Fenerliyim ama bu sene seriler bozulacak gibi aykutla bu iş olmaz hocam ne pereira gibi defans yaptırabiliyor ne de ersun gibi ofans...
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 15
Yorum
daha once yazdim bu nasri cok problem yaratcak bir adam ..zaten o yuzden kimse buyuklerden almadi
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