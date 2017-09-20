4-1'e aldanma

Fenerbahçe, cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynayacağı Beşiktaş derbisini "yükseliş" maçı olarak görüyor. İşi sıkı tutan Aykut Kocaman, Alanya karşısındaki hatalarını futbolcularına aktararak dev maçın mesaisini başlattı. 4-1'lik skorun kimseyi aldatmamasını isteyen tecrübeli teknik adam, yaptığı videolu analizde nerelerde yanlış yaptıklarını anlattı.

Orta sahada yüksek pres yapmaları gerektiğini ancak bu konuda eksik kaldıklarını belirten Kocaman, "Presi eksik yaptık ve bu bize kale sahamızın önünde tehlike olarak döndü. Alanyaspor bunlardan sadece birinde golü bulabildi. Ancak unutmayın, Beşiktaş bu kadar cömert davranmaz" dedi. Ceza sahası içindeki son toplara da dikkat çeken Kocaman, "Uyanık ve dikkatli olmalıyız.

Bir anlık konsantrasyon eksikliği bile bize çok pahalıya patlayabilir. Son topa hep bizim vurmamız lazım. Yeterince yardımlaşma yapabilirsek, rakibe son vuruş fırsatını vermeyiz" uyarısında bulundu.

Emre BOL