 Volkan'ın neye bozulduğu ortaya çıktı! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Volkan'ın neye bozulduğu ortaya çıktı!

    Volkan'ın neye bozulduğu ortaya çıktı!

    Alanya maçında ısınmaya çıkmayan Volkan’ın neye bozulduğu belli oldu. Sebep: Yedek kaldığını herkesle birlikte öğrenmesi

    KAPTAN , yedek oturduğu Alanya maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla ısınmaya çıkmamıştı. Bunun nedeni belli oldu. Gelen haberlere göre tecrübeli kalecinin yedek kaldığına değil, bu haberi herkesle birlikte maçtan 1 saat önce öğrendiği için moralinin bozulduğu bildirildi. Oynamayacağını daha önceden bildirmeyen Kocaman'a tavır yapan Volkan'ın, kaleci antrenörü Ömerovic'e de "Isınmaya gerek yok" dediği ifade edildi. Kaptanın dönüş yolunda Aykut hocayla uzun süre bire bir sohbet ettiği bilgisi de paylaşıldı.

    'BOŞ İŞLERİ KOVALAMAYIN'
    Volkan'ın moral bozukluğundan gazeteciler de nasibini aldı. İstanbul'a dönerken bir gazeteci, kaptana neden ısınmaya çıkmadığını sorunca, kaptanın cevabı şöyle oldu: "Boş işleri kovalamayın!"
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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