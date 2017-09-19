 Verilmiş sözü vardı – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Verilmiş sözü vardı

    Verilmiş sözü vardı

    Süper oyunu ve iki golüyle Kanarya’yı Alanya’da zafere uçuran Valbuena’nın maçtan bir gün önce başkan Yıldırım’a “Yarın gece herkes benden” diyerek galibiyet sözü verdiği ortaya çıktı

    Fenerbahçe'nin 'Atom Karınca'sı Mathieu Valbuena, Alanya'da adeta şov yaptı; süper futbolunu iki golle süsleyip, galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Fransız yıldız, bu performansıyla verdiği bir sözü de tutmuş oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, maçtan bir gün önce kaptan Volkan, Ozan Tufan, Giuliano ve Valbuena ile özel bir görüşme yaptığı, Valbuena'nın galibiyet isteyen başkana, "Yarın gece herkes benden" diyerek gol ve galibiyet sözü verdiği belirlendi.

    5'ER ORTA VE ŞUTTAN 4'ER iSABET
    tarlarının "Alex'ten sonra başımıza gelen en güzel şey" dedikleri Valbuena, iki golle yıldızlaştığı Alanya maçında 11 ikili mücadeleye girip 8'ini kazandı. Ayrıca 5'er orta ve şuttan 4'er isabet bulurken, yüzde 90'lık pas yüzdesi tutturdu. Valbuena, 3 kezle F.Bahçe'nin en çok adam geçen ismi oldu.

    BAŞKAN 'ÇAK' YAPARAK KUTLADI
    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 4-1'lik Alanya galibiyetle keyiflendiği, sevincini çevresindekilerle "çak" yaparak paylaştığı belirtildi. Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın da elini sıkarak tebrik ettiği öğrenilirken, Beşiktaş'ı da yenmeleri halinde iyice havaya gireceklerini söylediği kaydedildi.

    BEŞİKTAŞ'I DA GÖZÜNE KESTİRDİ
    Alanya'da iyi bir galibiyet aldıklarına ifade eden Valbuena, Beşiktaş maçına da çok iyi hazırlanacaklarını söyledi. 1.67'lik Fransız yıldız, "Bundan sonra özgüvenimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Takım iyiyse ben de iyiyim. Yetenek yetmiyor, kafa olarak da hazır olmalıyız. Büyük hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz" dedi.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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