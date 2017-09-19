Verilmiş sözü vardı
Süper oyunu ve iki golüyle Kanarya’yı Alanya’da zafere uçuran Valbuena’nın maçtan bir gün önce başkan Yıldırım’a “Yarın gece herkes benden” diyerek galibiyet sözü verdiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin 'Atom Karınca'sı Mathieu Valbuena, Alanya'da adeta şov yaptı; süper futbolunu iki golle süsleyip, galibiyetin başrol oyuncusu oldu. Fransız yıldız, bu performansıyla verdiği bir sözü de tutmuş oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, maçtan bir gün önce kaptan Volkan, Ozan Tufan, Giuliano ve Valbuena ile özel bir görüşme yaptığı, Valbuena'nın galibiyet isteyen başkana, "Yarın gece herkes benden" diyerek gol ve galibiyet sözü verdiği belirlendi.
5'ER ORTA VE ŞUTTAN 4'ER iSABET
tarlarının "Alex'ten sonra başımıza gelen en güzel şey" dedikleri Valbuena, iki golle yıldızlaştığı Alanya maçında 11 ikili mücadeleye girip 8'ini kazandı. Ayrıca 5'er orta ve şuttan 4'er isabet bulurken, yüzde 90'lık pas yüzdesi tutturdu. Valbuena, 3 kezle F.Bahçe'nin en çok adam geçen ismi oldu.
BAŞKAN 'ÇAK' YAPARAK KUTLADI
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 4-1'lik Alanya galibiyetle keyiflendiği, sevincini çevresindekilerle "çak" yaparak paylaştığı belirtildi. Yıldırım'ın, Aykut Kocaman'ın da elini sıkarak tebrik ettiği öğrenilirken, Beşiktaş'ı da yenmeleri halinde iyice havaya gireceklerini söylediği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'I DA GÖZÜNE KESTİRDİ
Alanya'da iyi bir galibiyet aldıklarına ifade eden Valbuena, Beşiktaş maçına da çok iyi hazırlanacaklarını söyledi. 1.67'lik Fransız yıldız, "Bundan sonra özgüvenimizi artırarak yolumuza devam edeceğiz. Takım iyiyse ben de iyiyim. Yetenek yetmiyor, kafa olarak da hazır olmalıyız. Büyük hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak istiyoruz" dedi.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:39
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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