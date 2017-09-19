 Spor aleminin bir parçası – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Spor aleminin bir parçası

    Spor aleminin bir parçası
    Dünya şampiyonu Fenerbahçeli milli atlet , sporun ailesinin bir parçası olduğunu belirterek, "Babam eski bir atletti ve 200 metre koşuyordu. Sporda başarılı olmam için kazancının hepsini bana veriyordu" dedi. Şampiyonluğu elinde tutmak için büyük gayret gösterdiğini ifade eden Guliyev, "Zor zamanlar geçirince sporu hiç bırakmadım ve birçok başarı elde ettim" diye konuştu.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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