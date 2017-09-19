 Skrtel'den kötü haber – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    'den kötü haber

    Skrtel'den kötü haber

    'de, Alanyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet, derbisi hazırlıkları başlarken 'den kötü haber geldi.

    Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u 4-1 yenen 'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

    Alanyaspor maçında riske edilmeyen yıldız oyuncu 'den derbi öncesi kötü haber geldi. Kasığında problem olan Skrtel'in cumartesi günü oynanacak derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kasığında problem olan yıldız oyuncunun durumu Cuma günü yapılacak son idmanda netlik kazanacak.

    Bu oyuncu dışında Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar'ında Beşiktaş maçında kadroda olmayacağı yerine Alper Potuk veya Mehmet Ekici'in ilk 11'de oynayacağı öğrenildi...

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:44
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