Skrtel'den kötü haber
Fenerbahçe'de, Alanyaspor deplasmanında alınan farklı galibiyet, Beşiktaş derbisi hazırlıkları başlarken Skrtel'den kötü haber geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Alanyaspor maçında riske edilmeyen yıldız oyuncu Skrtel'den derbi öncesi kötü haber geldi. Kasığında problem olan Skrtel'in cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Kasığında problem olan yıldız oyuncunun durumu Cuma günü yapılacak son idmanda netlik kazanacak.
Bu oyuncu dışında Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar'ında Beşiktaş maçında kadroda olmayacağı yerine Alper Potuk veya Mehmet Ekici'in ilk 11'de oynayacağı öğrenildi...
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:44
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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