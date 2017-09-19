Kocaman içini döktü!
“Birçok şeyi başarma kapasitesi olan bir takımız. Bu galibiyetle nefes aldık. Kendime geldim” diyen usta hoca, oyuncularına olan güvenini ise şöyle açıkladı: “Ben kimseye hikaye anlatmam. Şu an yüzde 50 kapasitedeyiz. Yüzde yüz olduğu zaman herkes neler yapacağımızı görecek”
HAYAL SATAN BİRİ DEĞİLİM
Kocaman, "2010-11 sezonunda da kötü başlayan ama çok rahat goller atan bir takım vardı. Bu seneyle o dönem arasında benzerlik görüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Bu takım çok kapasiteli bir takım. Ben puan kayıplarından sonra da aynı şeyi söyledim. Gerçeğin dışında bir şeyi söylemeyi, anlatmayı doğru bulmam. Hayal satan biri değilim. 2010-11 sezonundaki takıma benzetiliyor. Benziyor mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Birçok şeyi başarma kapasitesi olan bir takımımız var" cevabını verdi. Sözlerine "Şu an uyumlu değiliz. Bu süreci iyi skorlarla atlatmalıyız. Sahada bunu görüyorum. Ben kimseye hikaye anlatmam" diyerek devam eden usta hoca, Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.
UYUM SÜRECİNİ BİR AŞALIM
Son maçtaki 4-1'lik sonucun bir patlama olmadığının da ısrarla altını çizen Aykut Kocaman, "Patlama maçı olduğunu düşünmek doğru değil. Bu sadece sahada biraz daha uyumun oturduğu, ilerleyen haftalar için umut veren bir karşılaşmaydı. Bu uyum süreci aşıldığında daha etkili bir görüntümüz olacak" diye konuştu.
Emre BOL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:52
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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