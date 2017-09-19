Kocaman içini döktü!

Toto Süper Lig'in 5. haftasında4-1 devirip rakiplerine yarıştankopmayacağının sinyalini verenteknik direktörbu galibiyetle nefes aldıklarını dile getirdi.mensuplarıyla sohbet eden tecrübelihoca, "Bu 3 puan çok iyi oldu. Kendime geldim"derken; talebelerine olan güvenini de şusözlerle ortaya koydu: "Biz iyi bir takımız veşu ankapasitede. Yüzde yüz olduğuzaman herkes neler yapacağımızı görecek.""2010-11 sezonunda da kötübaşlayan ama çok rahat goller atan bir takımvardı." şeklindeki bir soruya"Bu takım çok kapasiteli bir takım. Ben puankayıplarından sonra da aynı şeyi söyledim.Gerçeğin dışında bir şeyi söylemeyi, anlatmayıdoğru bulmam. Hayal satan biri değilim.sezonundaki takıma benzetiliyor.Benziyor mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum.Birçok şeyi başarma kapasitesi olan birtakımımız var" cevabını verdi. Sözlerine "Şuan uyumlu değiliz. Bu süreci iyi skorlarla atlatmalıyız.Sahada bunu görüyorum. Ben" diyerek devameden usta hoca,derbisinin kendileriiçin çok önemli olduğunu kaydetti.maçtaki 4-1'lik sonucun bir patlamaolmadığının da ısrarla altını çizen"Patlama maçı olduğunu düşünmekdoğru değil. Bu sadece sahada biraz dahauyumun oturduğu, ilerleyen haftalar içinumut veren bir karşılaşmaydı. Bu uyumsüreci aşıldığında daha etkili bir görüntümüzolacak" diye konuştu.