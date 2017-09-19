 Kocaman içini döktü! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Kocaman içini döktü!

    Kocaman içini döktü!

    “Birçok şeyi başarma kapasitesi olan bir takımız. Bu galibiyetle nefes aldık. Kendime geldim” diyen usta hoca, oyuncularına olan güvenini ise şöyle açıkladı: “Ben kimseye hikaye anlatmam. Şu an yüzde 50 kapasitedeyiz. Yüzde yüz olduğu zaman herkes neler yapacağımızı görecek”

    SPOR Toto Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u 4-1 devirip rakiplerine yarıştan kopmayacağının sinyalini veren Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, bu galibiyetle nefes aldıklarını dile getirdi. Basın mensuplarıyla sohbet eden tecrübeli hoca, "Bu 3 puan çok iyi oldu. Kendime geldim" derken; talebelerine olan güvenini de şu sözlerle ortaya koydu: "Biz iyi bir takımız ve şu an yüzde 50 kapasitede. Yüzde yüz olduğu zaman herkes neler yapacağımızı görecek."

    HAYAL SATAN BİRİ DEĞİLİM
    Kocaman, "2010-11 sezonunda da kötü başlayan ama çok rahat goller atan bir takım vardı. Bu seneyle o dönem arasında benzerlik görüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya "Bu takım çok kapasiteli bir takım. Ben puan kayıplarından sonra da aynı şeyi söyledim. Gerçeğin dışında bir şeyi söylemeyi, anlatmayı doğru bulmam. Hayal satan biri değilim. 2010-11 sezonundaki takıma benzetiliyor. Benziyor mu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Birçok şeyi başarma kapasitesi olan bir takımımız var" cevabını verdi. Sözlerine "Şu an uyumlu değiliz. Bu süreci iyi skorlarla atlatmalıyız. Sahada bunu görüyorum. Ben kimseye hikaye anlatmam" diyerek devam eden usta hoca, Beşiktaş derbisinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti.

    UYUM SÜRECİNİ BİR AŞALIM
    Son maçtaki 4-1'lik sonucun bir patlama olmadığının da ısrarla altını çizen Aykut Kocaman, "Patlama maçı olduğunu düşünmek doğru değil. Bu sadece sahada biraz daha uyumun oturduğu, ilerleyen haftalar için umut veren bir karşılaşmaydı. Bu uyum süreci aşıldığında daha etkili bir görüntümüz olacak" diye konuştu.
    Emre BOL
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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