 Josef’e ‘Kocaman’ tebrik – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Josef’e ‘Kocaman’ tebrik

    Josef’e ‘Kocaman’ tebrik

    Aykut Kocaman, sambacıyı “Yine çok özel bir oyun oynadın. Sen bizim takımın denge unsurusun” diyerek maçtan sonra kutladı

    Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi son anda gerçekleşmeyerek Fenerbahçe'de kalan Josef de Souza, Alanya'da 'çok eforlu' bir performans sergiledi. Aksayan defansın arasına girip, zaman zaman üçüncü bir stoper gibi oynayan, savunmadan hücuma geçişlerde 'kilit adam' rolü üstlenen Brezilyalı futbolcu, orta sahadaki asıl görevinin yanı sıra hücuma da zenginlik katmayı başardı.

    TAM PUAN ALDI
    İlk golün asistini yapan Josef, otoritelerden tam puan alırken, Aykut Kocaman'ın da takdirini kazandı. Sarılacivertli teknik adam, "Sana teşekkür ederim, yine çok özel bir oyun oynadın. Sen bizim takımın denge unsurusun" diyerek futbolcusunu tebrik etti.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
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