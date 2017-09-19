Josef’e ‘Kocaman’ tebrik
Aykut Kocaman, sambacıyı “Yine çok özel bir oyun oynadın. Sen bizim takımın denge unsurusun” diyerek maçtan sonra kutladı
Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi son anda gerçekleşmeyerek Fenerbahçe'de kalan Josef de Souza, Alanya'da 'çok eforlu' bir performans sergiledi. Aksayan defansın arasına girip, zaman zaman üçüncü bir stoper gibi oynayan, savunmadan hücuma geçişlerde 'kilit adam' rolü üstlenen Brezilyalı futbolcu, orta sahadaki asıl görevinin yanı sıra hücuma da zenginlik katmayı başardı.
TAM PUAN ALDI
İlk golün asistini yapan Josef, otoritelerden tam puan alırken, Aykut Kocaman'ın da takdirini kazandı. Sarılacivertli teknik adam, "Sana teşekkür ederim, yine çok özel bir oyun oynadın. Sen bizim takımın denge unsurusun" diyerek futbolcusunu tebrik etti.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:18
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
Josef’e ‘Kocaman’ tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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