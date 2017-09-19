''Her şey harikaydı''
Sevincini önce babası ile paylaşan 23 yaşındaki yıldız, “Çok güzel bir gece oldu. Her şey harikaydı. Gol attım, bir de penaltı yaptırdım” dedi. Janssen, Türkiye Ligi’nin hiç beklemediği kadar zor olduğunu söyledi.
Alanya'da Fenerbahçe adına gecenin kahramanlarından biri de attığı gol ve yaptırdığı penaltı ile Vincent Janssen'di. Hollanda Mili Takımı'nda Robin van Persie'yi kesen adam olarak ünlenen 23 yaşındaki genç forvet, sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıkmasına rağmen göz doldurdu. Bekleyen değil, gezgin bir forvet profili çizdi. Adam eksiltti, alan boşalttı, ikili mücadelelerde fiziksel üstünlüğünü avantaja çevirdi. 7 ikili mücadele kazanırken, 3 kilit pas verdi. Attığı gol fırsatçılığını gösterirken, yaptırdığı penaltıda rakibine başka bir seçenek bırakmadı.
SERT OYNANIYOR
Kendisi ve takıma adına süper bir gece geçiren Janssen, karşılaşmanın ardından hemen telefona sarılıp ailesini aradı. Sevincini önce babası Piet Janssen'le paylaşan yetenekli futbolcu, "Çok güzel bir gece oldu. Her şey harikaydı. Gol attım, bir de penaltı yaptırdım. Attığım golden sonra tribünlerin coşkusunu görmenizi isterdim" dedi. Bu arada Janssen, yeni gelen birçok yabancı futbolcu gibi Türk futbolunun sertliğinden yakındı. Hollandalı golcü, "Türkiye Ligi hiç beklediğim gibi değil. Futbol sert oynanıyor ve boş alan bulamıyorsunuz. Premier Lig'e ve Hollanda Ligi'ne hiç benzemiyor. Zorlanıyor muyum, evet... Ancak buradaki kariyerim beni futbol olarak daha üste taşıyacak" ifadelerini kullandı.
'GiULiANO SANA DUA ETSiN!'
Fenerbahçe'nin en genç isimlerinden olan Vincent Janssen, takım içinde çok sevilen biri. Sarı-lacivertli futbolcular, sürekli şakalaştıkları 23 yaşındaki yıldıza, yaptırdığı penaltı için teşekkür ederlerken, "Yoksa Giuliano'nun gol atacağı yoktu. Sana dua etsin" diyerek espriyi patlattılar.
Emre BOL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:49
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‘Burak attı Ersun baktı’
Toplam 3
Yorum
10_UR Kovalım değil mi, nasılsa eleştirenler futboldan çok anlıyorlar?mantığa bak
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 1
Yorum
EN BÜYÜK HOCA =)) KOCAMAN GİTSİN ERSUN YANAL GELSİN =)) HÜCUMCU ERSUN YANAL =)) KOCAMANIN SİSTEMİNİN ÜZERİNE OTURUP 10 PUAN FARKLA ŞAMPİYON OLMAK KOLAY..
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Federasyondan 'yabancı kuralı' sözleri
Toplam 8
Yorum
usak64 ultraslan, carsi,gfb birlesip suanki tff baskani döneminde milli takimin durumunu aciklayan bi bildiri yayinlasin.anlayan anlar heralde
''Her şey harikaydı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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