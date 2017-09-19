Alanya'da Fenerbahçe adına gecenin kahramanlarından biri de attığı gol ve yaptırdığı penaltı ile Vincent Janssen'di. Hollanda Mili Takımı'nda Robin van Persie'yi kesen adam olarak ünlenen 23 yaşındaki genç forvet, sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıkmasına rağmen göz doldurdu. Bekleyen değil, gezgin bir forvet profili çizdi. Adam eksiltti, alan boşalttı, ikili mücadelelerde fiziksel üstünlüğünü avantaja çevirdi. 7 ikili mücadele kazanırken, 3 kilit pas verdi. Attığı gol fırsatçılığını gösterirken, yaptırdığı penaltıda rakibine başka bir seçenek bırakmadı.

SERT OYNANIYOR

Kendisi ve takıma adına süper bir gece geçiren Janssen, karşılaşmanın ardından hemen telefona sarılıp ailesini aradı. Sevincini önce babası Piet Janssen'le paylaşan yetenekli futbolcu, "Çok güzel bir gece oldu. Her şey harikaydı. Gol attım, bir de penaltı yaptırdım. Attığım golden sonra tribünlerin coşkusunu görmenizi isterdim" dedi. Bu arada Janssen, yeni gelen birçok yabancı futbolcu gibi Türk futbolunun sertliğinden yakındı. Hollandalı golcü, "Türkiye Ligi hiç beklediğim gibi değil. Futbol sert oynanıyor ve boş alan bulamıyorsunuz. Premier Lig'e ve Hollanda Ligi'ne hiç benzemiyor. Zorlanıyor muyum, evet... Ancak buradaki kariyerim beni futbol olarak daha üste taşıyacak" ifadelerini kullandı.



'GiULiANO SANA DUA ETSiN!'

Fenerbahçe'nin en genç isimlerinden olan Vincent Janssen, takım içinde çok sevilen biri. Sarı-lacivertli futbolcular, sürekli şakalaştıkları 23 yaşındaki yıldıza, yaptırdığı penaltı için teşekkür ederlerken, "Yoksa Giuliano'nun gol atacağı yoktu. Sana dua etsin" diyerek espriyi patlattılar.

Emre BOL