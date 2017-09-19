 Hep ileri, daima ileri: Neto! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Hep ileri, daima ileri: Neto!

    Hep ileri, daima ileri: Neto!

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın dikine pas yapan takım kurma planının kilit isimlerinden olan Luis Neto, daha ikinci maçında beklentileri karşıladı. Portekizli stoper, Alanya deplasmanında sürekli dikine pas denerken, bir kez Kameni'yle oynadı, bir kez de ceza sahası önünde yana pas yaptı. Neto, toplam 46 pastan 39 isabet çıkardı.

    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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