Gol attım baba
Sevincini önce babası ile paylaşan 23 yaşındaki yıldız, “Çok güzel bir gece oldu. Her şey harikaydı. Gol attım, bir de penaltı yaptırdım” dedi. Janssen, Türkiye Ligi’nin hiç beklemediği kadar zor olduğunu söyledi
Alanya'da Fenerbahçe adına gecenin kahramanlarından biri de attığı gol ve yaptırdığı penaltı ile Vincent Janssen'di. Hollanda Mili Takımı'nda Robin van Persie'yi kesen adam olarak ünlenen 23 yaşındaki genç forvet, sarı-lacivertli formayla ikinci maçına çıkmasına rağmen göz doldurdu. Bekleyen değil, gezgin bir forvet profili çizdi. Adam eksiltti, alan boşalttı, ikili mücadelelerde fiziksel üstünlüğünü avantaja çevirdi. 7 ikili mücadele kazanırken, 3 kilit pas verdi. Attığı gol fırsatçılığını gösterirken, yaptırdığı penaltıda rakibine başka bir seçenek bırakmadı.
SERT OYNANIYOR
Kendisi ve takıma adına süper bir gece geçiren Janssen, karşılaşmanın ardından hemen telefona sarılıp ailesini aradı. Sevincini önce babası Piet Janssen'le paylaşan yetenekli futbolcu, "Çok güzel bir gece oldu. Her şey harikaydı. Gol attım, bir de penaltı yaptırdım. Attığım golden sonra tribünlerin coşkusunu görmenizi isterdim" dedi. Bu arada Janssen, yeni gelen birçok yabancı futbolcu gibi Türk futbolunun sertliğinden yakındı. Hollandalı golcü, "Türkiye Ligi hiç beklediğim gibi değil. Futbol sert oynanıyor ve boş alan bulamıyorsunuz. Premier Lig'e ve Hollanda Ligi'ne hiç benzemiyor. Zorlanıyor muyum, evet... Ancak buradaki kariyerim beni futbol olarak daha üste taşıyacak" ifadelerini kullandı.
'GiULiANO SANA DUA ETSiN!'
Fenerbahçe'nin en genç isimlerinden olan Vincent Janssen, takım içinde çok sevilen biri. Sarı-lacivertli futbolcular, sürekli şakalaştıkları 23 yaşındaki yıldıza, yaptırdığı penaltı için teşekkür ederlerken, "Yoksa Giuliano'nun gol atacağı yoktu. Sana dua etsin" diyerek espriyi patlattılar.
Emre BOL
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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