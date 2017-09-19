 Giuliano ısınıyor – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    ısınıyor

    Giuliano ısınıyor
    SARI -lacivertli formayla ilk golünü penaltıdan Alanya'ya atan , F.Bahçe için elinden geleni yapmaya çalıştığını belirtip "Hocamın isteklerini yerine getirmeye çalıyorum ve giderek takıma alışıyorum" dedi. Sambacı, takım olarak performanslarını üst seviyeye çıkarmaya başladıklarını vurgulayarak "Uyumumuz arttıkça skorlar daha iyi olacaktır" ifadesini kullandı.

    PENALTIDA ZİRVEDE
    BU arada Giuliano'nun penaltısı F.Bahçe'yi en çok penaltı atan takım yaptı. Beyaz noktadan 55 vuruşla son 11 sezonda en çok penaltı alan takımlar listesinde ilk sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın bir adım önüne geçti. Aynı süreçte Beşitaş ile Trabzonspor 47'şer penaltı kullandı.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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