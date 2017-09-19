Giuliano ısınıyor
PENALTIDA ZİRVEDE
BU arada Giuliano'nun penaltısı F.Bahçe'yi en çok penaltı atan takım yaptı. Beyaz noktadan 55 vuruşla son 11 sezonda en çok penaltı alan takımlar listesinde ilk sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın bir adım önüne geçti. Aynı süreçte Beşitaş ile Trabzonspor 47'şer penaltı kullandı.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 00:02
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Beşiktaş rakip tanımıyor
Toplam 1
Yorum
karakartal bence cenk'i fenerbahçe maçı için dinlendirmeliydi. yada büyük ihtimal fb maçına negredo ile çıkıp leibzig için cenki dinlendiricek galiba
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Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var
Toplam 21
Yorum
Mehmet Ali Trabzonspor’da hedefte Ersun Yanal var bunlar bi hocayı görmüşlr. bi de hakemleri gören yok. TSnin her FB maçına Ali palabıyık neden başka hakem mi yok? Ali hakemliği öğrendi FB BJK artık onunla maç kaybetmiyor TS ye endişe FBye güven veriyor. her başakşehir maçına halis başka hakem mi yok hani Unur topu aya göndermişti de hakem yaptıklarının utancından ONURa kart gösterememişti ya o maçı da halis yönetmişti siz adı halis diye iyiniyetli sanıyorsunuz. AMA İŞ BAŞKA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Toplam 11
Yorum
eraycan derbisi mi klamış artık bjk bjk gibi oynasın baklaım fb yenebilir mi kendine denk ve üstün takımlara rahat yenilir fb
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