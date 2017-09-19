 Filede kupa sahibini buluyor – Fotomaç – 19 Eylül 2017
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    19 Eylül 2017, Salı
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    Filede kupa sahibini buluyor

    Filede kupa sahibini buluyor
    Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, bugün Ankara'da sahibini bulacak. Türkiye Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl 8.si düzenlenecek organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voley'i kazanan karşı karşıya gelecek. TVF Başkent Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. İlki 2008-09 sezonunda düzenlenen kupada, Halkbank'ın 3 (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), Fenerbahçe'nin ise 2 (2010-2011, 2011-2012) şampiyonluğu var.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:04
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