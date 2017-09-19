Fener'de derbi öncesi kaleci krizi

Süper Lig'deki maçlarda gösterdiği performansla ve yediği hatalı gollerle gündeme gelen, taraftarların hem statta hem de sosyal medyada protestolarına maruz kalan Volkan Demirel, 4-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçında yedek kalmıştı. Tecrübeli kaleci bu maça yedek soyunmasından dolayı karşılaşma öncesinde ısınma hareketleri yapmamış ve yedek kulübesindeki tavırlarından dolayı bir kez daha taraftarların tepkisini çekmişti.





AYKUT KOCAMAN NE YAPACAK?

Kadıköyde bu hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde ise teknik direktör Aykut Kocaman'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Derbi maçlarına özel motive olan fakat bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sabrını taşıran Volkan Demirel'le mi yoksa Aytemiz Alanyaspor maçında olduğu gibi Kameni'yle mi sahaya çıkacak?

KALEYE GELEN 2 ŞUTTAN 1'İ GOL OLUYOR

Aslında bunun cevabını Aykut Kocaman'ın Medipol Başakşehir maçından sonra yaptığı açıklamadan anlayabiliriz. Zaten Aytemiz Alanyaspor maçının da bu konuşmanın somut sonuçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Kadıköy'de kaybedilen 3-2'lik maçın ardından tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada "Ligde kalemize toplam 16 şut gelmiş ve bunların 8'i gol olmuş. Yüzde 50 gibi bir oran çok yüksek" demişti. Kocaman'ın konuşmasının başında söylediği 'Ligde' ifadesi aslında sorunun Volkan Demirel'den kaynaklandığını işaret etmişti çünkü ligdeki 4 maçta da kaledeki isim Volkan Demirel'di.





PERFORMANSLARINI HATIRLAYALIM

Peki geride kalan maçlarda Volkan ve Kameni nasıl bir performans sergiledi. İsterseniz hatırlayalım...

Özellikle Göztepe ve Trabzonspor maçlarında benzer şekilde ve kaleye oldukça uzak mesafeden gol yiyen Volkan Demirel, son olarak Başakşehir maçında Kerim Frei'nin ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerinde görmüştü. Kameni'nin ise özellikle Vardar maçında Mehmet Topal'la düştüğü anlaşmazlık sonrasında top ağlarla buluşmuş ve bu hata Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nden elenmesinde büyük rol oynamıştı.





İstatistikler

Volkan Demirel

Süper Lig'de çıktığı maç sayısı: 4

Süper Lig'de yediği gol sayısı: 8

Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı maç sayısı: 2

Avrupa Ligi elemelerinde yediği gol sayısı: 2

Carlos Kameni

Süper Lig'de çıktığı maç sayısı: 1

Süper Lig'de yediği gol sayısı: 1

Avrupa Ligi elemelerinde çıktığı maç sayısı: 2

Avrupa Ligi elemelerinde yediği gol sayısı: 4



