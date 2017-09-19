Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları
Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 20 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 13:40
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Dirar şoku!
Toplam 4
Yorum
1907 dirar iyi fakat alper gunundeyse 3 tane dirar eder. ortada ekici josef guiliano kanatlarda valbuena alper
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 7
Yorum
5561 tek suçlu ersun bunu herkes görüyor bi başkan göremiyor kulüp yönetmek ticarethane yönetmeye benzemez en azından iyi bir danışmanı olmalı..
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Rıza Çalımbay isyan etti!
Toplam 23
Yorum
Harbi Fenerli Böyle mi olmalı bu işler ?
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