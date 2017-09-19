Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışan oyuncular, ikinci bölümde ise sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



Martin Skrtel çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie'nin tedavisine devam edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını 20 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.