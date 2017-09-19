 F.Bahçe'de Van Persie depremi! – Fotomaç – 19 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Eylül 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'de depremi!

    F.Bahçe'de Van Persie depremi!

    Fenerbahçe'nin FIFA'ya Eljif Elmas için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçe'nin FIFA'dan beklediği müjdeli haber geldi. 18 yaşını doldurmamasından dolayı lisansı çıkmayan Eljif Elmas ligin ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

    Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyordu ve kulüpte bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Menajeri İstanbul'a çağrıldı

    Sarı-Lacivertlilerde bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan ve sürekli sakatlıkları nükseden ile kesin olarak yollar ayrılıyor. Eljif Elmas'a lisans çıkmasının ardından hemen harekete geçen Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.

    Yapılacak görüşmelerde Hollandalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması istenecek.
    1. 19 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de Van Persie depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.