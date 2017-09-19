F.Bahçe'de Van Persie depremi!
Fenerbahçe'nin FIFA'ya Eljif Elmas için yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.
Şu anda 14 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe'nin genç yıldız adayını oynatabilmesi için bir yabancı futbolcusunun lisansını iptal ettirmesi gerekiyordu ve kulüpte bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.
Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Sarı-Lacivertlilerde bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan ve sürekli sakatlıkları nükseden Van Persie ile kesin olarak yollar ayrılıyor. Eljif Elmas'a lisans çıkmasının ardından hemen harekete geçen Fenerbahçe yönetimi yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı.
Yapılacak görüşmelerde Hollandalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması istenecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:56
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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