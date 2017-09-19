Eljif Elmas için flaş açıklama
FIFA, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye izin verdi, sarı lacivertli kulüp konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.
FIFA, 18 yaşından önce lisans çıkartmak isteyen Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye izin verdi.
Ne var ki, TFF'nin belirlediği lisans kurallarına göre, 2017-18 sezonunun ilk yarısı için takım listeleri teslim süresi 10 Eylül 2017 günü saat 24.00'te sona ermişti.
Bu nedenle, Fenerbahçe, FIFA'dan Eljif Elmas için izin alsa da genç futbolcuyu A Takım'da 2018 yılının Ocak ayına kadar oynatamayacak.
Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.
Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:30
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Leipzig biletleri satışta
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 ÇOK ABARTTILAR BU TAKIMI FİZİK OLARAK ÇOK KOŞAN BİR TAKIMMIŞ DA ÇOĞU GENÇMİŞ DE FALANDA FİLAN BEŞİKTAŞ RAHAT YENER BU TECRÜBESİZ TAKIMI.! !
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Trabzonspor rahat nefes alamıyor
Toplam 4
Yorum
Salih Para ile büyük oyuncu transferi ile şampiyon olunmaz. Eğer olunsaydı istanbulun adı büyüğe çıkmış takımlarından bize sıra gelmezdi zaten.
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Eljif Elmas için flaş açıklama
Toplam 1
Yorum
mrt FİFA NEDEN TRANSFER DÖNEMİ BİTMEDEN BAŞVURUYU KABUL ETMEDİ Kİ ? ŞİMDİ ZATEN BAŞVURUYA GEREK YOK Kİ 18 YAŞINI DOLDURUYOR OCAĞA KADAR !
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