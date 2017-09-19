Eljif Elmas için flaş açıklama

FIFA, 18 yaşından önce lisans çıkartmak isteyen Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye izin verdi.

Ne var ki, TFF'nin belirlediği lisans kurallarına göre, 2017-18 sezonunun ilk yarısı için takım listeleri teslim süresi 10 Eylül 2017 günü saat 24.00'te sona ermişti.

Bu nedenle, Fenerbahçe, FIFA'dan Eljif Elmas için izin alsa da genç futbolcuyu A Takım'da 2018 yılının Ocak ayına kadar oynatamayacak.

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.

Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş