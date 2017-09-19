Dirar şoku!

Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Maçın 32. dakikasında sakatlanıp yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Faslı futbolcunun dün çekilen MR'ında kasığında 1. derecede yırtık tespit edildi. Dirar, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

SKRTEL SEVİNDİRDİ

F.bahçe , Dirar'la üzülürken, Skrtel'le ise sevindi. Sakatlığı nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Slovak stoperin derbide sahada olacağı bildirildi. Karın boşluğuna darbe nedeniyle oyundan alınan Mehmet Ekici'nin de iyi olduğu ve Beşiktaş'a karşı oynayacağı belirtildi.