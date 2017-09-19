Derbi biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Biletler;
19 Eylül Salı günü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 2 bilet),
20 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 Adet bilet),
21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacaktır.
Satışlar sadece www.passo.com.trüzerinden alınacaktır.
Uygulanan bilet fiyatları ise şöyledir:
OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :80,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :180,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :200,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :230,00 TL
MARATON ALT E BLOK :275,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK :300, 00 TL
1907 TRİBÜNÜ :400, 00 TL
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:40
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Caner’in malvarlığına ihtiyati tedbir
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşlı Golu kendi kendimize attık be kardeşim ne sevindiniz :D kadıkoyde 9 kişiyle yendiğimiz maça benzetmeye çalışmayın siz yenemediniz :D
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İspanya'da Carole fırtınası
Toplam 6
Yorum
hagi10 geçen sene yediğimiz gollerin hemen hepsi sol taraftan geldi. özellikle fener maçlarındaki şenerin asistlerine bakın.
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Messi’yi ikiye katladı
Toplam 7
Yorum
O.o güzel çaktın valla Casillas a fakat o gol sadece portoya gelmemiş bütün renklilere girmiş.
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