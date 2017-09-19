Derbi biletleri satışa çıktı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



Biletler;

19 Eylül Salı günü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyeleri için (En fazla 2 bilet),



20 Eylül Çarşamba günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (2 Adet bilet),



21 Eylül Perşembe gününden itibaren de genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.trüzerinden alınacaktır.



Uygulanan bilet fiyatları ise şöyledir:

OKUL AÇIK-MİGROS TRİBÜNÜ :80,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-B H-I BLOK :100,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST C-D-F-G BLOK :120,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT A-B-H-I BLOK :180,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT C-G BLOK :200,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON ALT D-F BLOK :230,00 TL

MARATON ALT E BLOK :275,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK :300, 00 TL

1907 TRİBÜNÜ :400, 00 TL



FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.