''Boş işleri kovalamayın''
Alanya maçında ısınmaya çıkmayan Volkan’ın neye bozulduğu belli oldu. Sebep: Yedek kaldığını herkesle birlikte öğrenmesi.
'BOŞ İŞLERİ KOVALAMAYIN'
Volkan'ın moral bozukluğundan gazeteciler de nasibini aldı. İstanbul'a dönerken bir gazeteci, kaptana neden ısınmaya çıkmadığını sorunca, kaptanın cevabı şöyle oldu: "Boş işleri kovalamayın!"
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 5
Yorum
Ogün Tolgay biraz arşivlerden alınan galibiyetleri seyretsin.
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Sosyal medyayı karıştıran tweet!
Toplam 22
Yorum
CELAL MAC 1-0 VOLKAN FINDIKLI BIR ADIMDAN BOS KALEYE ATAMIYOR MELIH IN SOZLERI BU KAFA VURUSUNDAN SONUC CIKMADI ALLAHTAN KORK BU OL NASIL KACAR VS
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Rodallega ile problemi var!
Toplam 11
Yorum
Yatko Ersun TS kulubunden dahami yuksek, indirin asagiya o zaman. Kimse TS den buyuk olamaz. Bencilligin burda yeri yok.
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