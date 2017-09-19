Alex'in belgeseli ekimde Türkiye'de
Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'nın ülkesine dönüşünden sahalara vedasına kadar profesyonel hayatını ele alan belgeseli "Alex Camera 10, Türkiye'den Brezilya'ya", düzenlenen özel gösterimde beyaz perdeyle buluştu.
Brezilya'nın Curitiba şehrinde aralarında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun da bulunduğu davetlilerin katıldığı etkinlik öncesi basın mensuplarına konuşan Alex de Souza, "Konuşmak zor. Gerçekten duygusal anlar yaşıyorum." dedi.
Belgeselin, Alex'in kariyeri boyunca yaptığı her şey için bir saygı olduğunu aktaran Zico, "Alex yönetecek kadar şanslı olduğum en iyi oyuncuydu." ifadesini kullandı.
97 dakikalık belgesel, ekimde Türkiye'de gösterime girdikten sonra kasım ayındaki Futbol Filmleri Festivali ile Brezilyalı futbolseverlerle buluşacak.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:26
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Caner’in malvarlığına ihtiyati tedbir
Toplam 5
Yorum
Beşiktaşlı Golu kendi kendimize attık be kardeşim ne sevindiniz :D kadıkoyde 9 kişiyle yendiğimiz maça benzetmeye çalışmayın siz yenemediniz :D
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İspanya'da Carole fırtınası
Toplam 6
Yorum
hagi10 geçen sene yediğimiz gollerin hemen hepsi sol taraftan geldi. özellikle fener maçlarındaki şenerin asistlerine bakın.
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Messi’yi ikiye katladı
Toplam 7
Yorum
O.o güzel çaktın valla Casillas a fakat o gol sadece portoya gelmemiş bütün renklilere girmiş.
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