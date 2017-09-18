Yeni başlangıç

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında altın buldu: 4-1. Lige iki beraberlikle giriş yapan ve geçen haftada Başakşehir'e sahasında yenilen sarı-lacivertliler, Alanya karşısına 3 puan için çıktı. Maçın başından itibaren gol arayan konuk ekip, 17. dakikada Janssen ile öne geçmeyi de başardı. Ancak ilk yarının son bölümünde Aytemiz Alanyaspor müthiş bir baskı kurdu.

42. dakikada seri paslarla Fenerbahçe kalesine indi ve Emre Akkaba skoru eşitledi. Soyunma odasına bu skorla gitmeye niyeti olmayan sarı- lacivertliler 45+2'de yeniden öne geçti. Bu kez sahne alan sahanın süper starı Valbuena'ydı: 2-1. Fenerbahçe ikinci yarıda da baskılı oynayan taraftı. 60'ta Giuliano penaltıdan skoru 3-1'e taşıdı. Maçın kapanış golü de Valbuena'dan geldi ve Fenerbahçe ligdeki ikinci galibiyetine imza attı. Haftaya Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken Alanya ise 4 puanda kaldı.

AKDENİZ'DEN MUTLU DÖNÜYOR

Fenerbahçe, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yense de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada iki takım 1-1 eşitlikle puanları paylaşmıştı. Fenerbahçe'nin genel tabloya baktığımızda Adanaspor, Alanyaspor ve Antalyaspor ile oynanılan maçlarda 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik 3 yenilgi almıştı. Ancak dün akşam Alanya'da korkulan olmadı ve Fenerbahçe galibiyete farklı ulaştı.