Volkan’dan protesto!
Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Volkan Demirel, dün yedek soyundu. Tecrübeli kalecinin, takım arkaşlarının maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerine katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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