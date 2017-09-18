 Volkan’dan protesto! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Volkan’dan protesto!

    Volkan’dan protesto!

    Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-2 mağlup oldukları maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Volkan Demirel, dün yedek soyundu. Tecrübeli kalecinin, takım arkaşlarının maç öncesi yaptığı ısınma hareketlerine katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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