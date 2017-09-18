Tek başına kurtarıcı

Bu sezon Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Mathieu Valbuena, dün de görevine başarıyla tamamladı. Sahada basmadık yer bırakmayan Fransız yıldız, Janssen'in attığı ilk golün ortasını yaparken, İsla ile girdiği verkaçın ardından da ilk yarının son dakikasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

90 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, sol kanattan yaptığı bindirmelerle takımını rakip kalede tehlikeli pozisyonlara sokarken, Fenerbahçe'nin son golünü de atan oyuncuydu. 9 maç, 3 gol, 4 asist SPOR Toto Süper Lig'de geride kalan 5 haftada da 11'deki yerini alan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi ön eleme turunda oynadığı 4 karşılaşmada da forma giyen Valbuena, o müsabakalarda da 2 asist yaptı. Toplamda 9 resmi maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 4 asistle takımının öne çıkan isimlerinden oldu.