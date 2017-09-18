 Savunmada kriz – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Savunmada kriz

    Savunmada kriz

    Şampiyonluk mücadelesi verdiği Beşiktaş ve G.Saray, ligde 3 kez rakiplerine geçit verirken, F.Bahçe 9 gol yedi

    Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 5 lig maçında rakip fileleri havalandırmayı başarırken, kalesini de kapatamadı. Geride kalan 5 haftada 11 kez gol sevinci yaşayan sarılacivertlilerin kalesi ise tam 9 kez havalandı.

    Göztepe ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmiş, Başakşehir'e de 3-2 mağlup olmuştu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, dün akşam Alanyaspor ağlarına 3 gol bırakırken, gol yeme geleneğini de sürdürdü. Skrtel'in de forma giymediği karşılaşmada savunma hatalarına devam eden Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verdiği Beşiktaş ve G.Saray'dan 6 gol fazla yedi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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