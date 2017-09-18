 Ozan Balaban'dan Ali Koç açıklaması – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/ozan-balaban?id=cbb27a03-e945-49b2-b5a6-e1a6005d0ee2" class="" rel="tag">Ozan Balaban</a>'dan <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> açıklaması

    Başkan Adayı 'un listesine dahil etmek istediğine dair haberler çıkan Asbaşkanı , konuyla ilgili açıklama yaptı. Balaban, yapılan haberlerin yakışıksız olduğunu ifade etti.

    Asbaşkanı 'ın 'la ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Son dönemde sosyal medyadaki dedikoduları ciddiye alan bazı yazılı basın mecralarında ismim kullanılarak bir takım yalan haberlerin yapıldığına şahit olmaktayım. Yapılan haberlerin oldukça yakışıksız ve yersiz olduğunu belirtmek istiyorum
    Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Genel Kurul'umuzun nezaketiyle 2 yıl önce Yönetim Kurulu'na seçildim. Başkanımızla Fenerbahçe menfaatleri için oldukça yoğun bir mesai içerisindeyiz ve O var olduğu sürece kendisiyle devam etmekten başka bir düşüncem yok.
    Ali Bey'le 1907 yönetiminde yaklaşık 5 yıldır bir mesai arkadaşlığımız var ancak durup dururken, ortada herhangi bir şey yokken benim üzerimden bu konunun gündeme gelmesi hepimize ve en önemlisi de Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Herkesten ricam, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Fenerbahçe'ye direkt ya da dolaylı yoldan zarar verebilecek düzeydeki manipülatif haberlere itibar edilmemesidir. Bizim amacımız Fenerbahçe'ye koşulsuz hizmet etmektir ve bu çizgimizden de şaşmadan devam edeceğiz."
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:31
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