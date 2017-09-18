Ozan Balaban'dan Ali Koç açıklaması
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un listesine dahil etmek istediğine dair haberler çıkan Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, konuyla ilgili açıklama yaptı. Balaban, yapılan haberlerin yakışıksız olduğunu ifade etti.
"Son dönemde sosyal medyadaki dedikoduları ciddiye alan bazı yazılı basın mecralarında ismim kullanılarak bir takım yalan haberlerin yapıldığına şahit olmaktayım. Yapılan haberlerin oldukça yakışıksız ve yersiz olduğunu belirtmek istiyorum
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Genel Kurul'umuzun nezaketiyle 2 yıl önce Fenerbahçe Yönetim Kurulu'na seçildim. Başkanımızla Fenerbahçe menfaatleri için oldukça yoğun bir mesai içerisindeyiz ve O var olduğu sürece kendisiyle devam etmekten başka bir düşüncem yok.
Ali Bey'le 1907 yönetiminde yaklaşık 5 yıldır bir mesai arkadaşlığımız var ancak durup dururken, ortada herhangi bir şey yokken benim üzerimden bu konunun gündeme gelmesi hepimize ve en önemlisi de Fenerbahçe'ye zarar vermektedir. Herkesten ricam, konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, Fenerbahçe'ye direkt ya da dolaylı yoldan zarar verebilecek düzeydeki manipülatif haberlere itibar edilmemesidir. Bizim amacımız Fenerbahçe'ye koşulsuz hizmet etmektir ve bu çizgimizden de şaşmadan devam edeceğiz."
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:31
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 9
Yorum
CELAL YANI DIYORSUNKI IKI SENEDIR OLDUGU GIBI HAKEMLER YINE BIZE YATARSA SAMPIYONUZ DIYORSUN
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Ekici girdi ve çıktı!
Toplam 13
Yorum
cennetiye bence de iyi güzel olabilir
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 34
Yorum
fenerliol İyi günde büyük başkan tek başkan aziz başkan.kotu günde defol git Ali koç gelsin bunun adı vefasızlık.kötü gundede başkanımızın yanindayim
Ozan Balaban'dan Ali Koç açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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