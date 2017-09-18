Kulübün elemanıyım

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanya maçı sonrası son günlerde alınan kötü sonuçların ardından istifa etmesiyle ilgili gündem oluşturulmasıyla ilgili sert konuştu. Kocaman, "Yönetim Kurulu şahsımla ilgili bir tasarrufta bulunana kadar sonuna kadar buradayım" dedi. Ligin ilk 4 maçında kayıp olacağının daha önceden belli olduğunu ifade eden Kocaman, "Bu kadar yüksek kayıp olacağını düşünmedim. Beşiktaş ve Akhisar maçlarını bunun arkasına bağlayabilirsek çok daha güçlü, daha kuvvetli bir şekilde konuşabileceğimi tahmin ediyorum" diye konuştu.



ENDİŞE, KAYGI AĞIR BASIYOR

Göztepe maçının kırıcı etkisi olduğunu kaydeden Aykut Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü: Göztepe maçının kırıcı etkisi, Vardar maçı hakikaten çok kırdı. Hakikaten bu maçlara çok yansıyor. Gençlerbirliği ve Başakşehir maçına da aynı şekilde çok yansıdı. İşler iyi gitmediği zaman bir anda takımda biraz endişe, kaygı ağır basıyor. Ciddi bir özgüven problemi var. Beşiktaş maçını kazanırsak saha içinde ve saha dışıda daha güçlü bir şekilde hareketlerimiz güçlenecek.



'OYUNCULARIN OYUNDA AĞIRLIKLARI TABİİ VAR'

Aykut Kocaman, Başakşehir maçında da aynı oyunun sergilenmesine rağmen skorun farklı olmasını ise, "Yapısal olarak oyuncuların oyunda tabii ki ağırlıkları var. Oyun güçlerinden, ya da oyun tarzlarından dolayı. Hasan ve İsmail biraz daha kontrolü sağlayan oyuncular. İlerleyen haftalarda uyum süreci gerçekleştikçe, daha akıcı ve daha iyi oynayan bir takım olacağını düşünüyorum" şeklinde yorumladı. Kocaman, Janssen için ise "Umarım aynı performansı devam ettirir. Bugün gerçekten olumlu şeyler gösterdi. Üstelik herhalde 5-6 idman sonucunda çok az sürede. Umarım bunu devam ettirir" diye konuştu.