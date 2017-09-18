Kocaman'dan revizyon

Aykut Kocaman, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın kadrosuna göre biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Kalede Volkan'ın yerine Kameni forma giydi. Sakatlığı bulunan Skrtel'in yerine Neustaedter, hücumda Soldado'nun yerine Janssen oynadı. Kocaman, savunma hattının solunda ise İsmail Köybaşı'nın yerine Hasan Ali Kaldırım'ı görevlendirdi.