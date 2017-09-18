 Kocaman'dan revizyon – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Kocaman'dan revizyon

    Kocaman'dan revizyon

    Aykut Kocaman, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın kadrosuna göre biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Kalede Volkan'ın yerine Kameni forma giydi. Sakatlığı bulunan Skrtel'in yerine Neustaedter, hücumda Soldado'nun yerine Janssen oynadı. Kocaman, savunma hattının solunda ise İsmail Köybaşı'nın yerine Hasan Ali Kaldırım'ı görevlendirdi.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:58
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