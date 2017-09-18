Hoşgeldin Janssen

fenerbahçe'nin transferin son gününde İngiltere Premier Lig'den Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, dün akşam Alanya'da sarı-lacivertli takımı ateşleyen isim oldu. Geçen hafta 3-2 kaybedilen Başakşehir maçında sonradan oyuna giren Hollandalı yıldız, dün ilk 11'de sahaya çıkarken 17'inci dakikada gol perdesini açan isim oldu. Souza'nın kafayla indirdiği topu kalecinin kapattığı köşeden filelere gönderen 23 yaşındaki golcü, Süper Lig kariyerinde kaleyi bulan ilk şutunda fileleri havalandırmayı başardı. OH BE! FORVET VARMIŞ

60. DAKİKADA Giuliano'nun gole çevirdiği penaltıyı da yaptıran Janssen, galibiyette büyük rol oynadı. Bu arada, genç yıldızın attığı gol ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. Janssen, bu sezon Fenerbahçe'de gol atan ilk forvet oyuncusu oldu. 5 aylık aradan sonra resmi bir maçta gol atan Janssen, 84'te yerini İspanyol mevkidaşı Soldado'ya bıraktı.

EKİCİ GİRDİ VE ÇIKTI

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Nabil Dirar'ın kasığından sakatlanmasıyla oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, mücadelenin 78'inci dakikasında tedbir amacıyla kenara alındı. Oyunda kaldığı süre içinde iyi görünen Ekici, 78'de yerini Alper Potuk'a bıraktı.