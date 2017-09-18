 Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!

    Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!

    Fenerbahçe'nin dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcusu Dirar, Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

    Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Alanyaspor maçının 32. dakikasında sakatlanan ve yerini Mehmet Ekici'ye bırakn Dirar, 23 Eylül'de Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş maçında forma giyemeycek. Dirar'ın yerine Mehmet Ekici sahada olacak.
    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:26
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