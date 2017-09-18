Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok!
Fenerbahçe'nin dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcusu Dirar, Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:26
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
fbmm alex antrenör de olarak gelse seneye o tribün de boş yer kalmaz bu sene de biraz iyi işler yapsın fener haftaya bjkyi yenersek iyi olur
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Beşiktaş'tan dev adım
Toplam 10
Yorum
BERFİN 2017 model Burhan ALTINTOP !
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Ali Koç başkanlık için harekete geçti
Toplam 26
Yorum
ne farkı yahu " bir farkla " ben senin Fenerbahçe' li olduğuna emin değilim. Aziz ' e sonsuz teşekkür. Ama artık yeter. Bırakmazsa, zorlar bıraktırırlar
Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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