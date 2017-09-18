F.Bahçe’de 4 değişiklik
Aykut Kocaman, Başakşehir'e 3-2 yenildikleri maçın kadrosuna göre biri zorunlu 4 değişikliğe gitti. Kalede Volkan'ın yerine Kameni forma giydi. Sakatlığı bulunan Skrtel'in yerine Neustaedter, hücumda Soldado'nun yerine Janssen oynadı. Kocaman, savunma hattının solunda ise İsmail Köybaşı'nın yerine Hasan Ali Kaldırım'ı görevlendirdi.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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