Ekici girdi ve çıktı

Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, ilk kez sarı-lacivertli formayla resmi maça çıktı. Karşılaşmanın 32. dakikasında Nabil Dirar'ın kasığından sakatlanmasıyla oyuna dahil olan tecrübeli oyuncu, mücadelenin 78'inci dakikasında tedbir amacıyla kenara alındı. Oyunda kaldığı süre içinde iyi görünen Ekici, 78'de yerini Alper Potuk'a bıraktı.