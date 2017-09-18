 Dev derbinin oranları belli oldu! – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Dev derbinin oranları belli oldu!

    Dev derbinin oranları belli oldu!

    - derbisinin iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi ekip 2.00'lık oranla favori gösterildi.

    Haftasonu tüm Türkiye merakla ile arasında oynanacak derbi mücadelesini bekliyor. İddaa risk yönetimi derbinin oranlarını açıkladı.

    İddaa Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak gösterdi.

    İşte dev derbinin iddaa oranları

    Fenerbahçe: 2,00
    Beraberlik: 3,10
    Beşiktaş: 2,60

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:52
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