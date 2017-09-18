Dev derbinin oranları belli oldu!
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı. Ev sahibi ekip 2.00'lık oranla favori gösterildi.
Haftasonu tüm Türkiye merakla Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesini bekliyor. İddaa risk yönetimi derbinin oranlarını açıkladı.
İddaa Fenerbahçe'yi maçın favorisi olarak gösterdi.
İşte dev derbinin iddaa oranları
Fenerbahçe: 2,00
Beraberlik: 3,10
Beşiktaş: 2,60
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:52
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Cenk Tosun'a büyük onur
Toplam 8
Yorum
Ufuk gerçekten güzel gol ama oyların yüzde 75'ini bizler veriyoruz unutmayın .)
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G.Saray'a genç yetenek
Toplam 10
Yorum
Karadeniz Elimle getirdim tesisteki güvenlikciye takildim bahsettigim alman u 20 takiminda görev almis bir genc simdi verin 3 veya 5 milyon euro alin.
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Galatasaray duvarı
Toplam 7
Yorum
GS SEVİNİN GS FOTBOLCULARI SENEYE FOTBOLCULARIN MAAŞ ÖDENMEZSİN OZAMAN GÖRÜRÜZ BORC 2 MİLYAR DOLAR NEDEMEK LA YUH BU SENE FB ŞAMPIYON
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